Başkan Kurt EMKO'da çalışmaları denetledi
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Başkan Kurt EMKO'da çalışmaları denetledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Mobilya ve Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde (EMKO) devam eden beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Kurt EMKO'da çalışmaları denetledi
21.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:07

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Mobilya ve Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde (EMKO) devam eden beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, son olarak EMKO'da kilit parke taşı döşeme çalışması devam ediyor. İmar planında otopark alanı olarak belirlenen 10 bin metrekare alana kilit taş döşeniyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da, çalışmaları yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kurt'a incelemeler sırasında EMKO Sanayi Sitesi Başkanı Ahmet Yıldız da eşlik etti. Öte yandan yetkililer EMKO'daki çalışmaların kısa sürede sona ereceğini belirtirken, ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarına devam ettiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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