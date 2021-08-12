Başkan Kurt: "Emek en yüce değerdir"
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Başkan Kurt: "Emek en yüce değerdir"

Başkan Kurt: 'Emek en yüce değerdir'
Bültenler - Haberler | Güncel

Belediye İş, Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Belediye İş Genel Merkez Toplu İş Sözleşmesi Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Kurt ile görüşmeleri devam eden Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili bir araya gelen heyet, 'emek en yüce değerdir' ilkesini kurum içerisinde benimseyip uygulayan Başkan Kurt'a teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi'nde sendikal örgütlenmeyi sağlayarak, bütün çalışanları sendikalı yapan çalışmaları için Başkan Kurt'u tebrik eden Demirdaş, işçi ve emekçilerin her zaman yanında olduğu için Başkan Kurt'a minnettarlığını iletti.

Emeği en yüce değer olarak kabul ettiklerini ifade eden Başkan Kurt, sendikal örgütlenmeyi teşvik eden, sendikal örgütlenmeyi esas alan bir anlayıştan geldiğini söyledi. Yaklaşan toplu iş sözleşmesine de değinen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin bütçesini göz önüne alarak, emekçileri mağdur etmeyecek şekilde hareket edeceklerinin altını çizdi. Başkan Kurt, ziyaretleri için Belediye İş Genel Merkez Toplu İş Sözleşmesi Genel Sekreteri Güney Demirdaş,Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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Başkan Kurt: "Emek en yüce değerdir" - Haberler
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