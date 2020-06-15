Başkan Kurt: "Bu gurur Eskişehir'in" Odunpazarı Belediyesi ÇEKÜL'ün düzenlediği Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'nda 3 farklı dalda ödüle layık görüldü.

Göreve geldikleri günden beri Tarihi Odunpazarı Bölgesini kültür ve turizmin başkenti yapmak için projeler geliştirdiklerinin altını çizen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bu yarışmada da 3 farklı dalda ödül alarak, en çok ödülü alan belediye olduk. 16 belediyeden 18 müzenin katıldığı yarışmada Odunpazarı Belediyesi, Göç Müzeleri, Milli Mücadele Müzeleri ile Sanat ve Edebiyat Müzeleri olmak üzere 3 farklı kategoride ödül aldı. Bu gurur Eskişehir'in" dedi.

Odunpazarı Belediyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi, Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi ve Ataol Behramoğlu Kitaplığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı'nın (ÇEKÜL) düzenlediği Tarihi Kentler Birliği (TKB) Müze Özendirme Yarışması'nda ödüle layık görüldü. 16 belediyeden farklı ölçeklerde 18 müzenin katıldığı yarışmada Odunpazarı Belediyesi, Göç Müzeleri, Milli Mücadele Müzeleri ile Sanat ve Edebiyat Müzeleri olmak üzere 3 farklı kategoride ödül aldı.

2016 yılında açılışı yapılan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi, Göç Müzeleri kategorisinde ödüle layık görülürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Göç¸ ve Mübadele Anı Evi ve Antalya Manavgat Belediyesi Giritli Müzesi ve Giritliler Kültür Evi de Göç Müzeleri dalında ödüle layık görülen müzeler arasında yer aldı. Odunpazarı Belediyesi'nin bir başka ödül alan galerisi de 2018 yılında açılan Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi oldu. Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi Milli Mücadele Müzeleri kategorisinde ödül aldı. Bu kategoride ödül alan bir diğer müze de Karadeniz Ereğli Belediyesi Alemdar Gemisi Müzesi oldu. 2019 yılı 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde açılışı yapılan Ataol Behramoğlu Kitaplığı yarışmada Odunpazarı Belediyesi'nin ödül aldığı 3'üncü galeri oldu. Ataol Behramoğlu Kitaplığı, Sanat ve Edebiyat Müzeleri kategorisinde ödül alan tek müze oldu.

"TARİHİ ODUNPAZARI BÖLGESİNİ KÜLTÜR VE TURİZMİN BAŞKENTİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Odunpazarı Belediyesi galerilerinin Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'ndan 3 kategoride ödül almasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Tarihi Odunpazarı Bölgesini kültür ve turizmin başkenti yapmak için çalışıyoruz. Bu yarışmada da 3 farklı dalda ödül alarak, en çok

ödülü alan belediye olduk. 16 belediyeden 18 müzenin katıldığı yarışmada Odunpazarı Belediyesi, Göç Müzeleri, Milli Mücadele Müzeleri ile Sanat ve Edebiyat Müzeleri olmak üzere 3 farklı kategoride ödül aldı. Kıvanç duyduk. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de Kent Belleği Müzesi ile Kent Belleği ve Arşiv Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü.Kendilerini tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin. Bu gurur Eskişehir'in" dedi.

Kaynak: Bültenler