Başkan Kurt: "Bizler komşusu açken tok yatanlardan olmadık"
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Başkan Kurt: "Bizler komşusu açken tok yatanlardan olmadık"

Başkan Kurt: 'Bizler komşusu açken tok yatanlardan olmadık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dayanışmayı Ramazan ayında da artırarak sürdürüyor.

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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dayanışmayı Ramazan ayında da artırarak sürdürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara günde iki öğün 3 çeşit sıcak yemek veren Aşevi, bu yıl Ramazan ayına özel olarak ise pide de dağıtmaya başladı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle toplu iftarlar yasaklandı. Aynı sofrayı paylaşamayan vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Aşevi ile aynı yemeği paylaşıyor. Paylaşmaya, dayanışmaya her zaman önem veren Odunpazarı Belediyesi, bu Ramazanda da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında. Odunpazarı Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde bulunan Aşevi binası ve Yıldıztepe Mahallesi Erdal İnönü Halk Merkezi'nde kurduğu yemek dağıtım noktası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile dayanışmasını artırdı. Her gün yaklaşık bin 250 kişiye iki öğün sıcak yemek veren aşevi, bu sene Ramazan pidesi dağıtmaya da başladı. Covid-19 nedeniyle karantina altında olan ve aşevinden talepte bulunan ailelerin de yardımına koşan aşevi, karantina altında olan ailelerin evlerine 2 öğün sıcak yemek servisi yapıyor.

Başkan Kurt çalışmaları yakından takip ediyor

Aşevinin çalışmalarını yakından takip eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sık sık çalışmaları yerinde görmek için Aşevinin Erenköy Mahallesinde bulunan binasını ziyaret ediyor. Aşevinde denetimlerde bulunan Başkan Kurt, Aşevi personeli ile sohbet etmeyi de unutmuyor.

Ramazanın 'daha çok paylaşmak' olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, sosyal bir belediye olan Odunpazarı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi aileler ile her zaman dayanışma ve paylaşım içinde olduğunu kaydetti. Covid-19 nedeniyle ekonomik olarak zor durumda olan işçi, emekçi, esnaf ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile de dayanışmayı sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Kurt, "Hemşehrilerimiz zor günler geçiriyor. Ekonomimiz Covid-19 salgını ile iyice bozuldu. Bizler komşusu açken tok yatanlardan olmadık. Her zaman ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz ile dayanışma içindeyiz. Ramazan Ayında da bu dayanışmamızı ve paylaşımımızı artırarak sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken de 'sağ elin verdiğini sol elin bilmesin' fikriyle hareket ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt: 'Bizler komşusu açken tok yatanlardan olmadık'
Başkan Kurt: 'Bizler komşusu açken tok yatanlardan olmadık'
Başkan Kurt: 'Bizler komşusu açken tok yatanlardan olmadık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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