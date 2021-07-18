Başkan Kurt: "Birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var"
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Başkan Kurt: "Birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var"

Başkan Kurt: 'Birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında korona virüs salgını ile ilgili uyarılarda bulunan Başkan Kurt, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağlarının pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu kaydetti. Başkan Kurt mesajına şu sözlerle devam etti: "Sevgi, saygı ve hoşgörünün simgesi olan bayramlar, büyük küçük herkesin ortak paydada buluştuğu özel günlerdir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgını ile etkin mücadele sürüyor. Bizler için bayramlar, büyüklerimizle ve ailenin diğer fertleri ile bir araya geldiğimiz; eşimizi, dostumuzu ziyaret ettiğimiz özel günlerdir. Ancak korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde bu ziyaretlerimizi ve birlikteliklerimizi oldukça kısıtlı tutmak hatta bu birlikteliklerden olabildiğince kaçınmamız gerekiyor. Kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymayı unutmayalım.

Kıymetli hemşerilerim, ekonomik olarak da büyük bir kriz yaşıyoruz. Bu ekonomik krizi daha kolay atlatabilmemiz için birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Milletçe birbirimize destek vermeli ve dayanışma içinde olmalıyız. Bayramlar, bir toplumda millet olmanın, omuz omuza olmanın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın, kuvvetlendiği günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle dayanışma ruhunu kaybetmeden; hep birlikte sağlık, mutluluk, sevgi, huzur, kardeşlik ve barış dolu nice bayramlar geçirmemiz dileğiyle; Kurban Bayramımız kutlu olsun." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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