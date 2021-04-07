Başkan Kurt, Belediye-İş'in yeni yöneticileri ile bir araya geldi
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Başkan Kurt, Belediye-İş'in yeni yöneticileri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Kurt, Belediye-İş'in yeni yöneticileri ile bir araya geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şubesi'nin yeni seçilen yöneticileri ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şubesi'nin yeni seçilen yöneticileri ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde 12. Olağan Kurultayı ile yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyen Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şubesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Belediye-İş Sendikası'nın yeni Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un her zaman işçiden yana olduğunu belirten Kemal Azak, "Başkan Kurt bugüne kadar hep işçiden yana oldu. Her zaman işçi haklarını savundu, işçilerin sendikalı olması için bizlere yol gösterdi. Odunpazarı Belediyesi'nde şimdi sendikasız işçi yok. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şubesi'nin gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Kurt, örgütlenme özgürlüğünü, sendikal hakları sonuna kadar savunacağının altını çizdi. Emeği ile geçinenlerin ülke yönetiminde söz sahibi olmasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şubesi'nin yeni yönetime başarılar dileyerek, Odunpazarı Belediyesi olarak sendikalar ile işbirliğinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt, Belediye-İş'in yeni yöneticileri ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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