Başkan Kurt: "Amatör spor kulüplerini desteklemeye devam edeceğiz"

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Söz konusu yardımla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt : "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da amatör spor kulüplerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, artık geleneksel hale gelen amatör spor kulüplerine yardımını bu sene de sürdürdü. Belediye, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından belirlenen amatör spor kulüplerine bu sene de nakdi yardımda bulundu.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt program yoğunluğu nedeniyle katılamazken; etkinlikte Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı ve Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ahmet Bingöl ile amatör spor kulüplerinin başkanları, yöneticileri ve temsilcileri hazır bulundu. Etkinlikte Odunpazarı'nda bulunan ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından belirlenen 34 kulübe 2 bin 500'er lira nakdi yardım yapıldı. Etkinlikte ayrıca spor kulüplerinin, istek, öneri ve talepleri de not alındı.

KULÜPLERİN TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Etkinlikte konuşan Odunpazarı Spor Kulübü Başkanı ve Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Evren Olcay, "Ben masanın hem bu tarafında oturan hem de sizin yanınızda olan biriyim. Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Odunpazarı Spor Kulübünün de başkanlığını yürütüyorum. Bu nedenle hem belediye cephesinde işlerin ne kadar zor ne kadar olumsuzluklarla birlikte yürüdüğünün farkındayım hem de amatör spor kulüplerinin her türlü sıkıntısını ve ihtiyacını biliyorum" dedi. Hem Spor İşleri Müdürlüğü hem de diğer müdürlüklerin ve de ilgili başkan yardımcılarının toplantıya katıldığına dikkat çeken

Olcay, spor kulüplerinden gelen tüm talepleri değerlendireceklerini dile getirdi. Olcay, "Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un spora bakış açısını, ne kadar spor ve sporcu dostu olduğunu biliyorsunuz. Elimizden geleni, koşullar çerçevesinde yapacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın" dedi.

ATAM'DAN BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR

Etkinlikte konuşan bir diğer isim de Sadri Atam oldu. Başkan Kurt'a amatör spor kulüplerine verdiği destek için kulüpler adına teşekkür eden Atam, 19 Şubat'ta başlayacak olan 1. Amatör Lig'in bu sezon en yoğun ligleri olacağını ifade etti. Bundan sonra da Odunpazarı Belediyesi'nin amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu bilmenin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Atam, "Ben bir kez daha Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"İMK NLAR DOĞRULTUSUNDA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Odunpazarı Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine verdiği desteği değerlendiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da amatör spor kulüplerini desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Başkan Kurt, "İmkânlar doğrultusunda amatör spor kulüplerine olan desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

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