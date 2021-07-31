Başkan Kurt 71 Evler Pazar yerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kurt 71 Evler Pazar yerini ziyaret etti

Başkan Kurt 71 Evler Pazar yerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kura ile belirlenmesine rağmen Pazarcılar Odası tarafından haftalardır kurulması engellendiği iddia edilen pazar yerini ziyaret etti.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kura ile belirlenmesine rağmen Pazarcılar Odası tarafından haftalardır kurulması engellendiği iddia edilen pazar yerini ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Meclisi'nde vatandaşların talebi doğrultusunda 71 Evler mahallesinde pazar kurulması kararı alınmıştı. Pazarcıların yerlerinin kura ile belirlenmesine rağmen Pazarcılar Odası'nın kurulmasını engellediği iddia edildi. 3 haftadır devam eden olayların ardından bazı esnafların tezgah açtığı pazarı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ziyaret etti.

"Gerekirse Odunpazarı Belediyesi olarak malları kendimiz satarız"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt sabahın erken saatlerinde 71 Evler pazarına giderek mahallelilerle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kurt yaptığı açıklamada, "Pazar yönetmeliğine göre pazarda tezgahı olup da 3 hafta açmayanın tezgahı iptal olur. Ondan sonra tezgah açmak isteyen olursa onlara veririz. Gelmek isteyen olmazsa biz Odunpazarı Belediyesi olarak alırız ve tezgahtan malları kendimiz satarız" dedi.

Tezgah sayıları arttı

Başkan Kurt'un mahalleye gittiği saatlerde yalnızca birkaç tezgah kurulmuşken, ilerleyen saatlerde pazardaki tezgah sayısı arttı. Başkan Kurt pazar yerini gezerek, pazarcı esnafını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Kurt, 71 Evler sakinlerini yalnız bırakmadıkları için de esnafa teşekkür etti.

Vatandaşlar ise Pazarcılar Odası'nın tavrına tepki göstererek; Emek Pazarı, çevredeki manav ve marketleri boykot edeceklerini söyledi. Mahalleli sadece 71 Evler Mahallesi'nde kurulacak pazardan alışveriş yapacaklarını kaydetti. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt 71 Evler Pazar yerini ziyaret etti
Başkan Kurt 71 Evler Pazar yerini ziyaret etti
Başkan Kurt 71 Evler Pazar yerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Tanju Özcan İlham Aliyev Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Sezen Aksu Tuğba Özay Demet Akalın
Spor Ecem Güzel Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Kurt 71 Evler Pazar yerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 14:39:27. #1.16#

title