Başkan Küpeli Spor Salonunda incelemelerde bulundu

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda incelemelerde bulundu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, inşaat çalışmalarında sona gelinen Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda incelemelerde bulunarak okul müdürü Rahmi Özyiğit ve yetkililerden bilgi aldı. Başkan Küpeli, yapım çalışmalarının yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde tamamlanarak salonun hizmete hazır duruma getirilmesi için yoğun gayret gösterdiklerini aktardı.

Başkan Küpeli, çalışmaların sona ermesiyle şehre son derece modern bir spor salonu kazandıracaklarını söyleyerek, "Eskişehir sanayisinin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu meslek lisesini 2019 hayata geçirdik. Önce geçici binamızda, ardından da bu yıl yatırımını tamamladığımız ve her yönüyle ülkemizde tek ve benzersiz bu meslek lisemizde konferans salonumuzun inşaatının tamamlanmasının ardından şimdi de sıra spor salonumuza geldi. Son derece modern ısıtma ve havalandırma sistemi, 500 kişilik koltuk kapasitesi, soyunma odaları, görevli odaları, antrenör odası, hakem odası ile spor salonumuz her türlü imkanıyla öğrencilerimiz, sanayicimiz ve şehrimizin hizmetinde olacak. Basketbol, voleybol, hentbol gibi tüm salon sporları müsabakalarına ev sahipliği yapacak olan salonumuzda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Salonumuzu yeni eğitim ve öğretim sezonu öncesinde tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler