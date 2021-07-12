Başkan Küpeli: "Sanayimizin üretim ve yatırım hızı artarak devam ediyor"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB'deki sanayi kuruluşlarının yılın ilk 6 aylık dönemindeki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, doğalgaz tüketiminin ise yüzde 16 artış gösterdiğini belirtti.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB'deki sanayi kuruluşlarının yılın ilk 6 aylık dönemindeki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, doğalgaz tüketiminin ise yüzde 16 artış gösterdiğini belirtti. Küpeli, ikinci KOBİ-OSB'de ise 142 firmaya arsa tahsisi yaptıklarını belirtti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nadir Küpeli, bölgedeki sanayi kuruluşlarının 2021 yılı ilk altı aylık elektrik ve doğalgaz tüketim sonuçlarını açıkladı. Başkan Küpeli, "Ekonomiye en büyük desteği sağlayan sanayi sektörümüzdeki gelişmeler olumlu yönde seyretmeye devam ediyor. Pandeminin ortaya çıkardığı zorlu ortama rağmen, Eskişehir OSB'de bu yılın ilk altı aylık dönemindeki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, 2019 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 12 artış göstermiş durumda. Özellikle elektrik tüketimindeki bu belirgin artış ekonomimizin sanayi ağırlıklı büyümeye devam edeceğini net bir biçimde gösteriyor. Yine yılın ilk altı aylık dönemindeki sanayimizin doğalgaz tüketimi yüzde 16 oranında, 2019 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 12 oranında artış göstermiş durumda. Elektrik ve doğalgaz tüketiminde birbirini destekleyen bu artış trendi, milli gelirdeki büyümeyi olumlu yönde etkilerken, sanayi kesiminin zor şartlarda bile aralıksız ülkemiz ekonomisinin en büyük gücü olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

"İkinci KOBİ-OSB'de tahsisler sürüyor"

EOSB Başkanı Nadir Küpeli açıklamasında yakın zamanda başvuruya açılan ikinci KOBİ-OSB'deki son durum hakkında da bilgiler verdi. Başkan Küpeli, "İkinci KOBİ-OSB'yi yakın zamanda kurduk ve hemen sanayicilerimizden talep toplama aşamasına geçtik. Biz 450 bin metrekarelik bir alanda 120 sanayi kuruluşuna tahsis yapmayı planlarken, sanayicimiz sunduğumuz hizmetlerden memnun olduğu için beklediğimizin üzerinde bir talep aldık. Yatırım taleplerini inceledik ve 120 olan parsel sayımızı, hızla revize ederek 142'ye çıkardık. Alanımızı biraz da büyüttük ve yeni 22 yatırımcımıza daha yatırım ve üretim imkanı sağlamış olduk. Şu anda yer tahsis ettiğimiz firmalarımızla sözleşme süreçlerimiz devam ediyor. Yakında firmalarımıza yer teslimlerini yapacağız ve ikinci KOBİ-OSB'de yeni fabrikaların yükselmeye başladığını göreceğiz. Hizmete girecek bu firmalar ile Eskişehir sanayisine çok büyük bir üretim ve teknoloji gücü kapasitesi ilave olacak. Birçok insanımıza da yeni iş kapısı açmış olacağız" diye konuştu.

"Mayıs'ta 204 milyon TL'lik yeni yatırım"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir'de yeni yatırımlar için düzenlenen mayıs ayı yatırım teşvik belgeli yatırımlara değinerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mayıs ayı verilerine göre Eskişehir'de 7 tanesi imalat sanayi 1 tanesi madencilik sektöründe olmak üzere toplam 8 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş olup, bu yatırımların toplam tutarı 204 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Söz konusu yatırımların 200'e yakın kişiye yeni iş imkanı yaratması beklenmektedir. Eskişehir'de ağırlığı sanayi yatırımlarında oluşan teşvik belgeli bu yatırımların tutarı 2021 yılının ilk 5 ayında ise 1,2 milyar TL'ye ulaşmış durumda ve bu yatırımlar toplamda binden fazla kişiye yeni iş imkanı sağlayacaktır. Ayrıca Eskişehir'imizin ihracatı da artış trendinde olup, geçen yılın ilk altı aylık döneminde 430 milyon dolar olan Eskişehir'in ihracatı bu yılın aynı döneminde 111 milyon dolarlık artışla 541 milyon dolara ulaşmış durumda. Yılsonunda ihracatımızın 1 milyar doları geçeceğini beklemekteyiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı