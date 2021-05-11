Başkan Küpeli: "Engelleri birlikte aşıyoruz"
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Başkan Küpeli: "Engelleri birlikte aşıyoruz"

Başkan Küpeli: 'Engelleri birlikte aşıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Başkan Küpeli, engelli bireylerin üretime kazandırılması adına Tepebaşı Belediyesi ile yaptıkları iş birliğiyle Türkiye'ye örnek bir çalışmaya imza attıklarını söyleyerek, "Her insanın yaratılış ve yaşam biçimi birbirinden farklıdır. Dünya içerisinde bedenen ve zihnen farklı imtihanlardan geçebiliyoruz. Bu sebeple engellilik bir sağlık sorunu değil toplumumuzun en önemli sosyal sorumluluğudur. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın içerisine dahil edilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi noktasında gerekli özveri ve çabayı göstermemiz gerekmektedir. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi ile yapmış olduğumuz iş birliğiyle Türkiye'de daha önce örneği bulunmayan bir çalışmaya imza attık. Bölgemizde "Engelliler Montaj Atölyesini" hizmete açtık. Bu atölye sayesinde onlarca gencimizi bölgemizdeki çeşitli fabrikalarda istihdam etme şansı bulduk" ifadelerinde bulundu.

Başkan Küpeli daha çok engelli genci üretime kazandırmak adına Eylül 2020'de imzaladıkları "Ön İmalat Elemanı" Ara İnsan Gücü Yetiştirme Programı protokolünün meyvelerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Eylül 2020'de Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Anadolu Üniversitesi iş birliğinde özel bireylerin çalışma hayatına katılmalarını sağlamak amacıyla "Ön İmalat Elemanı" Ara İnsan Gücü Yetiştirme Programı protokolünü imzaladık. ve protokol kapsamında 13 gencimiz kurs almasını sağladık. Bugün geldiğimiz noktada protokolün ne kadar verimli olduğuna şahit oluyoruz. Eğitimlerini tamamlayarak başarı ile sınavları da geçen 13 özel gencimizde 9'unu, Eskişehir OSB'de yer alan çeşitli fabrikalarda sosyal güvenceli ve maaşlı şekilde istihdam ettik. Bu protokolün hayata geçmesinde ciddi katkıları olan Tepebaşı Belediye Başkanımız Dt. Ahmet Ataç'a ve firma yetkililerine sonsuz şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Başkan Küpeli: 'Engelleri birlikte aşıyoruz'
Başkan Küpeli: 'Engelleri birlikte aşıyoruz'
Başkan Küpeli: 'Engelleri birlikte aşıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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