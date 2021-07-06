Başkan Küpeli'den Bulgar sanayicilere yatırım daveti

Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Svetoslav Kirkov'u ağırlayan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Bulgar sanayicileri Eskişehir OSB'ne yatırım yapmaya davet etti.

Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Svetoslav Kirkov'u ağırlayan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Bulgar sanayicileri Eskişehir OSB'ne yatırım yapmaya davet etti.

Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Svetoslav Kirkov, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen görüşmede Bulgaristan ve Eskişehir arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda atılması gereken adımlar değerlendirildi.

"İş birliğini artırmalıyız"

Toplantıda konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, komşu iki ülkenin birçok konuda ortak hareket etmesine karşın bunun ticarete pek fazla yansımadığını aktardı. Türkiye-Bulgaristan iş hacminin yaklaşık 5 milyar dolar seviyelerinde olduğunu Eskişehir ile Bulgaristan arasındaki ticaret hacminin çok düşük olduğunu belirten Başkan Küpeli, dış ticaret hacminin en az 10 milyar dolara çıkartılması gerektiğini, karşılıklı olarak ticareti artırmanın yolunun bire bir temas sağlamaktan geçtiğini söyledi. İş birliği yapılabilecek sektörleri tespit edip ve bu yönde adım atabileceklerini belirten Küpeli, her iki tarafın iş camiasını ve sanayicilerini bir araya getirerek iş birliği zemini oluşturabileceklerini dile getirdi.

Eskişehir'e yatırım daveti

Gerçekleşen görüşmede Eskişehir OSB hakkında bilgi veren Başkan Küpeli, Bulgar sanayicileri Eskişehir'e yatırım yapmaya davet ederek şunları söyledi:

"Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 31,1 milyon metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin 2. büyük OSB'si. Organize Sanayi Bölgemizde toplam 669 firma bulunuyor. Bunlardan 566 tanesi üretimde halinde, Toplam çalışan sayımız 45 bin 200 kişi. Eskişehir OSB sağladığı pek çok avantajla cazip bir bölge. Eskişehir'deki 43 yabancı sermayeli firmanın 31 tanesi Eskişehir OSB'de üretim yapıyor. Ancak Bulgaristan menşeili yatırımcımız ne yazık ki yok. Bulgar sanayicileri Eskişehir'e, Eskişehir OSB'ne yatırım yapmaya davet ediyorum. Bizler Eskişehirli sanayiciler olarak ayrıca Bulgaristan'a gidip oradaki iş insanlarına, sanayicilere tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız."

Türkiye'deki ikinci ziyaret Eskişehir OSB'ne

Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Svetoslav Kirkov ise Ankara'dan sonra ikinci ziyareti Eskişehir'e gerçekleştirdiğini aktararak, önümüzdeki dönemde temasları artırmayı planladıklarını söyledi. Kirkov, Türkiye ile Bulgaristan arasında dengeli bir ticaret hacminin olduğunu, 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmini kendilerinin de öncelikle 10 milyar dolar seviyelerine çıkarmak istediklerini aktardı. Eskişehir ile Bulgaristan'ın ticaret hacminin az olduğunu, ancak artırılabileceğini belirten Kirkov, ticaret hacmini geliştirmek için hem Bulgaristan'da hem de Eskişehir'de ortak toplantılar yapılması için destek vereceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı