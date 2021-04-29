Başkan Küpeli: "Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Küpeli: "Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız"

Başkan Küpeli: 'Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yapan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli "Covid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde, her zaman emeğin ve alın terinin korunmasının yanında olduk.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yapan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli "Covid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde, her zaman emeğin ve alın terinin korunmasının yanında olduk. Sanayi çalışanlarımızın 1 Mayıs'ını kutlarken, inşallah hep birlikte daha çok çalışarak ve üreterek bu zor günleri atlatacağız" dedi.

Başkan Küpeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Çalışmanın, alın teriyle kazanmanın ve üretmenin kutsal olduğunu belirten Başkan Küpeli, "İnsan emeğine ve çalışan haklarına saygı, çağdaş dünyanın ve demokratik kültürün vazgeçilmez bir parçası olup, çalışma hayatının daha iyi standartlara kavuşturulması toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsurudur. Bunun yanında yüce dinimizde insanın çalışmasına, emeğe, alın terine ve insanın çalıştığının karşılığının tam olarak verilmesine büyük önem atfetmiş, Peygamber Efendimizin (S.A.V) 'işçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz' sözü ise bunun kanıtıdır. Eskişehir OSB olarak bizler, 'emek en yüce değerdir' diyerek her zaman emeğin ve alın terinin korunmasının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Covid-19 salgını nedeniyle ülke olarak zor bir dönem geçiyoruz. Ekonomik zorlukları aşmak için başta sanayicilerimiz olmak üzere bu sektörde bir yılı aşkın süredir fedakarca çalışan her görev ve seviyedeki tüm çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu zor dönemi işverenler ve çalışanlarımız olarak hep birlikte ve beraber çalışarak, devletimizin desteği ve gücüyle, birlikte aşacağımıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Eskişehir OSB'de faaliyet gösteren 563 işletmedeki 45 bin 200 çalışanımız başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21 yaşındaki üfürükçü, 'Cin var' dediği aileyi 700 bin lira dolandırdı
21 yaşındaki üfürükçü, "Cin var" dediği aileyi 700 bin lira dolandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Serdar Ortaç Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Muslera Gökhan Töre Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Küpeli: "Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:33:13. #1.15#

title