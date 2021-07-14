Başkan Küpeli, "15 Temmuz'da halkımız, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine ortaya koymuştur"

Eskişehir Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 5.

Eskişehir Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 5. yıl dönümü ve "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz; ülkemize, demokrasiye, insan haklarına karşı yapılan kirli saldırının aziz milletimizin cesaret ve fedakarlığı karşısında alt üst olduğu gündür" dedi.

Başkan Küpeli, "15 Temmuz'da halkımız, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koymuştur. 15 Temmuz; ülkemize, demokrasiye, insan haklarına karşı yapılan kirli saldırının aziz milletimizin cesaret ve fedakarlığı karşısında alt üst olduğu gündür. Türkiye, bugün gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini açıkça göstermiştir" diye konuştu.

Birlik içinde Türkiye'nin kalkınma ve refahına katkı sunmaya devam edeceklerini aktaran Başkan Küpeli, "Birlik içinde ortaya koyduğumuz güçlü iradenin, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada, her türlü engeli aşmamızı sağlayacağına, kalkınma ve refahımıza katkı sunacağına inanıyoruz. Bu inancımız, Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz sonsuz güven ve iyimserlikten gücünü alıyor. Üzerinden 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, acıları kalbimizde taze duran ve hiçbir zaman unutmayacağımız 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı