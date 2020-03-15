Başkan Kuluöztürk: "Sağlık çalışanları hak ettiklerini almak istiyorlar"
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Tıp Bayramı, Antalya, Güncel

Başkan Kuluöztürk: "Sağlık çalışanları hak ettiklerini almak istiyorlar"

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Tıp Bayramı'nı kutlayamayan fedakar sağlık çalışanlarına hak ettikleri biran önce verilmeli" dedi.

15.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:31
Başkan Kuluöztürk:

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Tıp Bayramı'nı kutlayamayan fedakar sağlık çalışanlarına hak ettikleri biran önce verilmeli" dedi.


Tıp Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının bu bayramda da sevinçlerinin buruk kaldığını söyledi. Sağlık çalışanlarının gece-gündüz demeden her türlü zorlu şartta vatandaşların sağlığını korumak için verdiği mücadelesini sürdürdüklerini aktaran Kuluöztürk, "Hemşiresinden doktoruna, teknikerinden hizmetlisine vefakar ve cefakar sağlık çalışanlarının tamamı, vazifelerini büyük bir sorumluluk ve çok yüce bir kutsiyetle yerine getirmektedirler. Sağlık çalışanları olağan koşulların yanında savaş, afet, salgın gibi her türlü olağanüstü koşulda da görevlerine davam edere inadın en önde yetişerek yardım ellerini uzatmaktadırlar. Bu nedenle de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum nezdinde saygın bir yere sahiptirler" diye konuştu.


"Geri adım atmayan tek topluluk"


Korona virüs salgınında dahi sağlık çalışanlarının fedakarca sahada kaldıklarını vurgulayan Kuluöztürk, "Okulların tatil edildiği, AVM'lerin boşaldığı, maçların seyircisiz oynandığı, etkinliklerin iptal edildiği, ticaretin durduğu, uluslararası sınırların kapatıldığı, insanların birbirlerine dokunmaya korkar olduğu şu durumda, en yüksek risk altında olan ancak geri adım atmayan tek topluluk olan sağlık çalışanlarının tamamı, bu virüsle mücadele için canla başla seferber olmuşlardır" ifadelerini kullandı.


"Sorunlar altında ezilmek istemiyorlar"


Salgın, afet, savaş demeden canlarını hiçe sayarak hizmet üreten sağlık çalışanlarının hakları ve kazanımları noktasındaki beklentilerini de sıralayan Kuluöztürk, "Sağlık çalışanları tüm bu yıl da Tıp Bayramı'nı hüzünle geçirmektedir. Sağlık çalışanlarımızın döner sermaye, sağlıkta şiddet, icap nöbetleri ile hizmetlilere memur kadrosu verilmesi ve sözleşmelilerin istihdam sorunları gibi pek çok temel sorun çözüme kavuşmuş değildir. Sağlık çalışanları artık yaşadıkları sorunlar altında ezilmek istemiyorlar. Hak ettiklerinin karşılığını bir an önce almak istiyorlar. Bayramlarını, bayram gibi kutlamak istiyorlar. Döktükleri alın teri ile verdikleri mücadeleyle bunu hak ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.


"Türkiye daha fazla gülecek"


Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşacağına inandıklarını aktaran Kuluöztürk, "Sorunların çözümü hususunda yetkilileri adım atmaya, sağlık çalışanlarının sorunlarını ötelememeye davet ediyoruz. Unutmamak gerekir ki sağlık çalışanlarının yüzü gülerse Türkiye çok daha fazla gülecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, gerek özel yaşamlarında gerekse çalışma yaşamlarında huzur ve mutluluklar diliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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