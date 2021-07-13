Başkan Kulat: "Söz verdik yapıyoruz"
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Başkan Kulat: "Söz verdik yapıyoruz"

Başkan Kulat: 'Söz verdik yapıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci Beldesi'nde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak olan 98 konutluk inşaatın yer tesliminin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci Beldesi'nde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak olan 98 konutluk inşaatın yer tesliminin yapıldığı bildirildi.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, "İlçemize bağlı Demirci Beldesi'ne kazandırmayı planladığımız bir eserin daha temelleri atılıyor. TOKİ tarafından daha önceki tarihlerde ihalesi yapılan 98 konutluk inşaatın yer teslimi yapıldı. Yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı. Demirci Beldesi Belediye Başkanı Cahit Onar, Simav Belediye Meclis Üyesi Orhan Akboğa ve Demirci Belde Belediye Meclis Üyesi Uğur Peker ile birlikte TOKİ şantiyesini ziyaret ederek, yüklenici firma yetkilisinden, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Yeni yapılacak olan konutların hak sahiplerine ve Demirci Beldesi'ne hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Kulat: "Söz verdik yapıyoruz" - Haberler Ekonomi
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