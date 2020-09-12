Başkan Kulat: "Ferasetle, cesaretle ve adaletle çalışacağız"
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Başkan Kulat: "Ferasetle, cesaretle ve adaletle çalışacağız"

Kütahya'nın Simav ilçesinde güven tazeleyerek yeniden AK Parti İlçe Başkanlğına seçilen Başkan Ahmet Kulat, yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Kulat:
12.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:07

Kütahya'nın Simav ilçesinde güven tazeleyerek yeniden AK Parti İlçe Başkanlğına seçilen Başkan Ahmet Kulat, yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Atama sonrası yapılan 7'inci kongrede oy birliği ile yeniden AK Parti İlçe Başkanı seçilen Kulat, hayırlı ve güzel işlere bismillah diyerek başladıklarını ifade etti. Başkan Kulat, "Rabbim şehrimiz ve davamız için güzel ve doğru işler yapmayı nasip etsin, bizleri ferasetle, cesaretle, adaletle hükmedenlerden eylesin. Bize güvenenlere mahcup olmamak için, tüm hizmetlerimizi istişare ile gerçekleştireceğiz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan yorulmadan şehrimiz ve davamız içim çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönem şehrimize hayırlar getirsin" dedi.

7'inci dönemin ilk toplantısına Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Can ve yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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