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Başkan Kula: "TOBB nefes kredisi başladı"

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula Nefes Kredisi başvurularının yeniden başladığını duyurdu.

Başkan Kula:
29.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:20

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula Nefes Kredisi başvurularının yeniden başladığını duyurdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokolle oda ve borsa üyelerinin Nefes Kredilerinden faydalanabileceğini söyleyen Rahmi Kula başvuru şartları hakkında bilgiler verdi.

Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula TOBB ve KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde oda ve borsa üyelerine yönelik verilecek olan Nefes Kredilerinin 2020 yılı için anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli olacağını söyledi. Kula en fazla 20 ay vadeli olacak Nefes Kredilerinde ise brüt faiz oranının yıllık yüzde 7,50 olarak uygulanacağını dile getirdi. Kredi kullandırılmada maddi teminat istenmeyeceğine dikkat çeken Rahmi Kula kredi azami limitinin ise 100 bin lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Oda ve borsa üyeleri nefes alacak

Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula Nefes Kredisi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Üye işletmelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz dönemlerde Odalarımız ve Borsalarımızın değerli katkıları ile başarıyla gerçekleştirilen Nefes Kredisi projesi tekrar başlatılmaktadır. Koronavirüsün ekonomimiz üzerindeki etkilerinin hafifletilmesinin amaçlandığı Krediye ilişkin protokol 27 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanmıştır. Bu çerçevede, oda ve borsa üyeleri, Denzbank şubelerin tamamından başvuruda bulunarak kredi kullanabileceklerdir. İlerleyen haftalarda kamu bankalarımızın da projeye dahil olması ihtimal dahilindedir. Balıkesir Ticaret Odası olarak TOBB Nefes Kredisinde Üyelerimize destek olmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte mümkün olan en yüksek oranda katkı sağladık. TOBB'un aktaracağı kaynak ile birlikte üyelerimize sağlanacak kredi imkanının, Koronavirüsün işletmelerimiz üzerinde yaşattığı olumsuz etkiyi bir nebze olsun hafifleteceğine inanıyorum. Projeye destek veren Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a, TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Kredi Garanti Fonu Türkiye yönetimine teşekkür ediyorum."

Yıllık brüt faiz yüzde 7,50 olacak

2020 Nefes Kredisi'ne ilişkin detaylar hakkında da bilgiler veren Rahmi Kula şunları ifade etti: "Üyelerimizin kullanacağı kredi 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oram yıllık % 7,50 olacaktır. KOBİ'ler krediye başvurabilmek için öncelikle Oda ve Borsalarımızdan, açıklama olarak "Nefes Kredisi başvurusu içindir." ibareli faaliyet belgesi alacaklardır. Faaliyet belgesi ayrıca dijital ortamdan da temin edilebilecektir. Banka bu belge olmadan talep kabul etmeyecektir. Kredi kullandırımında maddi teminat istenmeyecektir. Ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi Üzerine, maddi teminat istenebilecektir. Kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sağladığı destekte Kredi Garanti Fonu'na (KGF) ait olacaktır. Daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesini teminen Oda/ Borsalarca kullandırılacak kredilerin azami limiti 100 bin TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100.000 TL kullanabilecektir. Kredi değerlendirme sürecinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Oda/ Borsalarımız kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek, referans vermeyecektir. Protokol imzalanan bankalar Kredi Garanti Fonu'na (KGF)ye ödenecek %0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerinizden herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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