Başkan Koştu'dan 23 Nisan için 18 kardeş şehire mektup
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Başkan Koştu'dan 23 Nisan için 18 kardeş şehire mektup

Başkan Koştu'dan 23 Nisan için 18 kardeş şehire mektup
Bültenler - Haberler | Güncel

Başkan Koştu Bergama'nın 18 kardeş şehrine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için mektup yazdı.

Üç bin yıllık tarihi geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası olan Bergama'da kardeş şehirlerden davet edilen çocukların katılımıyla gerçekleştirilen, Koronavirüs nedeniyle iki yıldır ara verilen 23 Nisan Şenliği için Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 18 kardeş şehrin belediye başkanlarına mektup yazdı. Başkan Koştu mektubunda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 101.'nci yılına kavuşmasının sevincini yaşarken, diğer yandan bu kutlu bayram coşkusunu çocuklarımıza yaşatamamanın hüznü içerisindeyiz" dedi.

18 kardeş şehri bulunan Bergama'nın her bir kardeş şehir Belediye Başkanına hitaben mektup yazan Başkan Koştu, Bergama halkı adına kardeş şehir sakinlerini sevgi ve saygı ile selamladığını ifade etti. Kardeş şehir kavramına büyük önem veren bir Belediye Başkanı olarak, Koronavirüs nedeniyle karşılıklı ziyaretlerde bulunulamadığına işaret eden Başkan Koştu, bu günlerin en kısa sürede son bulması temennisinde bulundu. UNESCO Dünya Mirası Bergama'da pandemi sürecinin Devletimizin ve halkımızın hassasiyeti ile sürdürüldüğüne dikkat çeken Başkan Koştu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101 yaşına girdiğinin sevincine mektubunda ayrı bir yer verdi. 'Tam 101 yıldır tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, Türk milleti olarak çocuklara verdiğimiz değerin en açık göstergesidir.' diyen Başkan Koştu, "Ancak ne yazık ki, insanlığı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında son 1 yıldır tüm dünyada olduğu gibi bizler de şartlarımızı değiştirmek, etkinliklerimize ara vermek zorunda kaldık. Bu nedenle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılına kavuşmanın sevincini yaşarken, diğer yandan bu kutlu bayram coşkusunu çocuklarımıza yaşatamamanın hüznü içerisindeyiz. Ancak inanıyoruz ki, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeden mahrum kaldığımız bu günler en kısa sürede sona erecek ve dünyamız yeniden onların neşeli çığlıklarıyla ve coşkusuyla renklenecek" dedi.

Mektubunun son bölümünde sevinç ve burukluğu bir anda yaşadığına da işaret eden Başkan Koştu, "Tüm dünya çocuklarının ve Kardeş Kentimizdeki sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bir araya gelebileceğimiz daha nice 23 Nisanlarda buluşmak umuduyla, tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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