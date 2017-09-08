Başkan Köşker, Semt Polikliniğinde İncelemelerde Bulundu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ulus Mahallesi'nde inşaatı devam eden semt polikliniğinde incelemelerde bulundu.



Yılsonunda bitmesi hedeflenen Ulus Semt Polikliniği inşaatını gezen Başkan Köşker devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ulus Semt Polikliniğinin yılsonunda bitmesini hedeflediklerini ifade eden Başkan Köşker, "Çalışmalar planlanan programa uygun olarak gayet güzel ilerliyor. Mahalle ve bölge sakinleri de sabırsızlıkla semt polikliniğinin bir an önce hizmete girmesini bekliyor. Umut ediyoruz ki Ulus Semt Polikliniği'nin inşaatı yılsonunda tamamen bitecek. Bizler de Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız protokole göre devrini yapacağız. İnşaatı devam semt polikliniğinin bir bölümünde ruh ve sinir hastalıkları uzmanlık alanında da vatandaşlarımıza hizmet verilecek. Kötü alışkanlıkların bertaraf edilmesi ve gençlerin sağlıklarına kavuşmaları noktasında bu oldukça önemli ve Kocaeli'de bir ilk olmuş olacak. Gebze Belediyesi olarak yeri biz tahsis ettik, binanın inşaatını da yine Gebze Belediyesi olarak biz yapıyoruz. İnşallah bittiği zaman mahallemize güzel bir polikliniğine kavuşturmuş olacağız. Bu hizmetleri yapabilmemizde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Köşker'e incelemeleri sırasında Gebze belediye meclis üyeleri Musa Çınar, Sezer Ünlütürk, Ulus Mahalle Muhtarı Hüseyin Akın eşlik etti. - KOCAELİ