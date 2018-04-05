Başkan Köşker'den Arapçeşme'ye Vizyon Proje

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in Arapçeşme'ye kazandıracağı vizyon projesi Arapçeşme Bilim, Kültür ve Spor Kompleksi 4 bin 953 metrekare alan üzerinde hızla yükseliyor.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Arapçeşme Mahallesi'ne çok yönlü kültür ve spor kompleksi kazandırıyor. Temeli mahalle sakinleri ve ilçe protokolünün katılımıyla dualar eşliğinde atılan Arapçeşme Bilim, Kültür ve Spor Kompleksi, bölgenin ihtiyaçları ve gelen talepler doğrultusunda projelendirilmişti. Kaba inşaatı ve cephe imalatı tamamlanan kompleksteki ıslak hacim çalışmalarında son aşamaya gelindi. İnce işlik çalışmalarının başladığı komplekste çevre düzenleme çalışmalarına da başlandı. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden yetkililer, inşa çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdüğü bilgisini verdi.

Öte yandan Arapçeşme Bilim, Kültür ve Spor Kompleksinde özellikle bölgede yaşayan hanımların sportif faaliyetlerde yer almaları için özel spor salonları bulunuyor. Hanımlar böylece, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek sportif faaliyetlerden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Toplam 4 bin 953 metrekare üzerine inşa edilen Arapçeşme Bilim, Kültür ve Spor Kompleksinde nikah salonu, kafeterya, kütüphane, ofisler, mescit, belediye hizmet birimleri, etüt odası, derslikler, oyun odası, bilgisayar laboratuvarı ve GESMEK kurslarını barındıracak. - KOCAELİ