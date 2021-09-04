Başkan Köse, Zabıta Haftasını Kutladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek Zabıta Haftası'nı kutladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek Zabıta Haftası'nı kutladı.

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası'nın 195'inci yıldönümü vesilesi ziyarette bulunan Köse, "Zabıta Müdürlüğümüz, vatandaşımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamasının güvencesidir" dedi.

Köprü görevini sizler üstleniyorsunuz Zabıta ekiplerinin vatandaşlarla ile Belediye arasında köprü görevi üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu duygu ve düşüncelerle Belediyemiz Zabıta ekipleri başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında görevlerini özverili bir şekilde sürdüren zabıtalarımızın haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum"dedi.

Kaynak: Habermetre