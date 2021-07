Başkan Köse: "Üniversitelerimizin değerli bilim adamlarının görüş ve önerilerine her zaman açığız"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı makamında ağırlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Üniversitelerimizin değerli bilim adamlarının görüş ve önerilerine her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı makamında ağırladı. Ankara Üniversitesi ile her alanda yakın iş birliğinin sürdürülmesi için çalışmaları değerlendiren ikili, ayrıca sosyal, kültürel ve fiziki yatırımlar ile Cebeci Hastanesi başta olmak üzere pek çok alanda yapılabilecek iş birliği hususunda görüşmeler gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi ile her alanda yakın iş birliğinin sürdürülmesi için bundan sonraki süreçte de çalışmaların devam edeceğinin altını çizen Başkan Köse, "Üniversitelerimizle ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına projeler üretmek, işbirliği ve fikir alışverişinde bulunmak bizim için de büyük onur vesilesi olacaktır. Üniversitelerimizin değerli bilim adamlarının görüş ve önerilerine her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ziyaretlerinden dolayı Sayın Rektörümüze çok teşekkür ederim" dedi.

Başarıyı elde etme yolunun ortak akılla dayanışma içinde çalışmaktan geçtiğinin altını çizen Başkan Köse, "Birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız zaman başarıyı el birliği ile sağlayabiliriz. Gelecekte dönüp geriye baktığımızda yaptığımız işlerden iftihar edecek çalışmalar gerçekleştirmeyi hepimiz arzu ediyoruz. Mamak bir dayanışma ilçesi. Birlik içinde olduğumuzda başaramayacağımız bir konu yok" şeklinde konuştu.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Köse'ye teşekkür eden Ünüvar da, "Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse'ye gerçekleştirdiğimiz ziyarette başta Ankara Üniversitesi'nin en önemli parçalarından Cebeci Hastanesi ile ilgili olmak üzere pek çok alanda yapılabilecek iş birliğimizi değerlendirdik. Mamak'ta yapılan kültürel faaliyetlerin yanı sıra Mamak'ın milli mücadeledeki rolüne dair bilgiler aldık. Nazik ağırlamalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

