Başkan Köse: "Sporda model alınan bir ilçeyiz"

10.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:22

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 1947 yılında kurulan Kayaş Spor Kulübü'nün yeni yerinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Köse, "Amatör sporda marka haline gelen ilçemiz tesisleşme ve sporcu sayısı itibarıyla hem güzel Ankaramızın hem de ülkemizin model aldığı bir ilçe haline geldi" dedi.



Açılışa Başkan Köse'nin yanı sıra, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, amatör spora gönülden destek verenler ve kulüp sporcuları katıldı. Spor yapma alışkanlığının bir yaşam biçimi olması için yerel yönetim olarak büyük bir gayret ortaya koyduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Biz biliyoruz ki spor, insanlar arasındaki iletişimi ve barışı arttırır. Çocuklarımız ve gençlerimizin de gelişimine ciddi katkı sağlayan spor, insana yapılan en önemli yatırımdan biridir. Bu anlayışla tekvando, sayokan, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, boks, jimnastik, dart, halter, yüzme ve kick boks branşlarında kurslarımızla güzel Mamakımıza hizmet ediyoruz" dedi.



Köse, "Amatör sporda marka haline gelen ilçemiz tesisleşme ve sporcu sayısı itibarıyla hem güzel Ankaramızın hem de ülkemizin model aldığı bir ilçe haline geldi" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA