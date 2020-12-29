Başkan Köse, sanayi esnafının yeni yılını kutladı
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Başkan Köse, sanayi esnafının yeni yılını kutladı

29.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:19
Başkan Köse, sanayi esnafının yeni yılını kutladı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yeni yıla sayılı günler kala esnafları ziyaret ederek yeni yıllarını kutlamaya devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yeni yıla sayılı günler kala esnafları ziyaret ederek yeni yıllarını kutlamaya devam ediyor.

Safranbolu'da sanayi esnafını ziyaret eden Başkan Köse'ye Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve Belediye Meclis üyesi Kemal Akgül eşlik etti. Köse, esnaflara belediye tarafından hazırlanan 2021 yılı takviminin de bulunduğu hediye çanta takdim ederek yeni yıl için iyi dileklerde bulundu.

Yeni yıla sayılı günler kala ilçede faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret eden Başkan Köse, esnaflar ile sohbet edip sorunlarını dinleyerek, esnafa 2021 yılının sağlık ve bol kazançlar getirmesi temennisinde bulundu. Zor bir yılın geride bırakıldığını ve bu süreçte esnafın yanında olmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Köse, "Salgın birçok sektöre ağır darbe vurdu özellikle esnafımız bu süreçten ciddi anlamda etkilendi. Bizler belediyemizin imkanları dahilinde her zaman onların yanında olmaya gayret gösterdik. Yeni yılda bu salgından kurtulup, hep birlikte şehrimizi daha güzel bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum "dedi. - KARABÜK

Başkan Köse, sanayi esnafının yeni yılını kutladı
Başkan Köse, sanayi esnafının yeni yılını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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