Başkan Köse SAKEM'i ziyaret etti
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Başkan Köse SAKEM'i ziyaret etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SKAEM) Emek Şubesini ziyaret etti.

07.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:44
Başkan Köse SAKEM'i ziyaret etti

Belediye Başkanı , Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SKAEM) Emek Şubesini ziyaret etti.


Emek şubesinin yeniden düzenlenen mutfak bölümünde incelemelerde bulunan Başkan Köse, kursiyerlerle de uzun süre sohbet etti.


Köse, "Kendisine haklı bir yer edinen Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezimizin başarıları ortada. Şimdi SAKEM mutfağı daha da nasıl geliştirebilir konusu üzerinde çalışıyoruz. Bu anlamda arkadaşlarımız kendilerini her gün biraz daha geliştirmekte. Yine özveri ile çalışan kadınlarımızla mutfağımızı daha da geliştirme konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Bu vesile ile kurs hocalarımıza ve kursiyer arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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