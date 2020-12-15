Başkan Köse saha çalışmalarını yerinde inceledi
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Başkan Köse saha çalışmalarını yerinde inceledi

15.12.2020 21:04 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:07
Başkan Köse saha çalışmalarını yerinde inceledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon Müdürlüğünün çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon Müdürlüğünün çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Köse'ye Belediye Başkan Yardımcısı Metin Yıldırım eşlik etti.

Asfalt Şantiye Amirliğinin yürüttüğü yol yapım ve yama çalışmaları devam ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğü kent genelinde mıntıka temizliği başlattı. Yeni su hattı döşeme çalışmaları gerçekleştiren Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehrin çeşitli yerlerinde meydana gelen kanalizasyon arızası ve eskiyen boruları değiştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Saha çalışmalarını inceleyen Başkan Köse'nin yanına gelen vatandaşlar talep ve isteklerini dile getirerek kendisine teşekkür etti. Her fırsatta daha ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışı ile vatandaşın yakınında olmaya çalışıyoruz ifadelerine yer veren Başkan Köse, "Yerel yönetim anlayışına yeni bir yaklaşım getirdik. Biz daima vatandaşlarımızın fikirlerini, taleplerini ön planda tutarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hava şartları ne olursa olsun sahada yılmadan hizmet veren çalışma arkadaşlarımın motivasyonlarını artırmak da bizim için önemli bir konu. Kendileri ile hem sohbet ettik hem çalışmalar hakkında bilgi aldık" dedi. - KARABÜK

Başkan Köse saha çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Köse saha çalışmalarını yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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