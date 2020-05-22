Başkan Köse, pazarcı esnafı ile kuaförlere siperlik ve maske dağıttı
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Başkan Köse, pazarcı esnafı ile kuaförlere siperlik ve maske dağıttı

Başkan Köse, pazarcı esnafı ile kuaförlere siperlik ve maske dağıttı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, pazarcı esnafı, berber ve kuaförleri ziyaret ederek siperlik ile maske dağıttı.

22.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:08

Başkan Köse, pazarcı esnafı ile kuaförlere siperlik ve maske dağıttı

ANKARA - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, pazarcı esnafı, berber ve kuaförleri ziyaret ederek siperlik ile maske dağıttı.

Koron avirüs önlemlerini her geçen gün arttıran Mamak Belediyesi, esnafa da destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede bulunan pazarcı esnafı, berber ve kuaförlere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından üretilen siperliklerin dağıtımını gerçekleştirildi.

Bayram öncesinde pazarlarda bir taraftan denetim bir taraftan da maske ihtiyacı olan vatandaşlara maske dağıtımı yaptıklarını belirten Başkan Köse, "Maskelerimizi kendi aile merkezlerimizde üretiyoruz. 2 tane atölye kurduk. Bugüne kadar 600 bini geçtik. Mamak'ta hemen hemen her sokak ve caddede maskelerimizi dağıttık. Sağlıklı bir şekilde sürecin yönetilmesi konusunda halkımıza destek verdik Bugün pazarda hem kendi ürettiğimiz maskelerimizi hem de Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün özel olarak ürettiği siperlikleri dağıttık. Süreç çok zor bir süreç. Fakat hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığı'mız önemli tedbirler aldı. Süreç yavaşlamaya başladı. Tedbirlerimizi almaya dikkat edip mesafemizi korumayı sürdüreceğiz. Belediye olarak dezenfekte çalışmalarına yoğun olarak devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu hastalıktan kurtulmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaş ise uygulamadan memnun kaldı.

Başkan Köse, pazarcı esnafı ile kuaförlere siperlik ve maske dağıttı

Kaynak: İHA

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