Başkan Köse, muhtarlarla bir araya geldi
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Başkan Köse, muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Köse, muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısı Belediye Başkanı Elif Köse'nin katılımı ile gerçekleştirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısı Belediye Başkanı Elif Köse'nin katılımı ile gerçekleştirildi.

Safranbolu Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Başkan Elif Köse'nin yanı sıra Başkan Yardımcıları Halil Bakkal ve metin Yıldırım ile birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Mahallelerdeki sorunların konuşulduğu toplantıda muhtarlar birim müdürleri ile koordine halinde olduklarını, herhangi bir sorunda kolaylıkla iletişime geçtiklerini ve sorunun kısa sürede çözüldüğünü aktardılar.

Safranbolu'nun çok daha iyi hizmetlere layık olduğunu ifade eden Başkan Köse, "Tüm ekiplerimizle birlikte daha yaşanılır bir Safranbolu için çalışıyoruz. Bunu da el birliği ile başaracağız ve ilerleyen günlerde ilçenin geleceği için oldukça önemli projeler hayata geçecek" dedi.

Yaklaşık iki saat süren toplantının sonunda Başkan Köse katılım sağlayan muhtarlara teşekkür etti. - KARABÜK

Başkan Köse, muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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