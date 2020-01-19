Başkan Köse, Mamak'ın 2019 yılını değerlendirdi

19.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:14

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 2019 yılında yapılan faaliyetleri anlattı.

Köse, bir kafede düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda şeffaf ve dinamik bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

9 aylık süreçte "Mobil Ekip", "Gönül Çarşısı", "Ekolojik Köy", "Başkanla Kahvaltı", "Tam Açık Kapı" uygulamalarının hayata geçirildiğini aktaran Köse, "Gönül Kartımız var, kredi kartı gibi. Ona puan yüklüyoruz ve ihtiyaç sahiplerine Gönül Kartı'nı teslim ediyoruz. O istediği zaman gidiyor oradan neye ihtiyacı varsa onu alıyor." dedi.

Gökçeyurt'ta ekolojik köy sözü verdiklerini hatırlatan Köse, "400 tane meyve ağacının dikimini gerçekleştirdik. Birinci etaba başladık, temmuz ağustos aylarında kalan bölümler tamamlanacak. Bir anlamda tarım parkı da olacak orası. Yaklaşık bir aydır 'Başkanla Kahvaltı' diye özel bir program yapıyoruz." diye konuştu.

Musiki Muallim Mektebi'nin restorasyon çalışmalarına başlandığını ifade eden Köse, müzik dinletileri, söyleşiler, edebiyat ve felsefe sohbetleri ile burada kültürel faaliyetlerin yürütüleceğini söyledi.

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün daha önce kiralık araçlarla hizmet verdiğini vurgulayan Köse, "Fen işlerinde 52 tane araç satın aldık. Bir hesaplama yaptık, aylık neredeyse 10 milyon liralık bir tasarruf sağladık." ifadelerini kullandı.

Köse, gençlere ve kadınlara yönelik hazırlanan projelerle ilgili de bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyeleri ile koordineli çalışması gerektiğine de dikkati çeken Köse, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Belediyesi ve tüm ilçe belediyeleri olarak hepimiz milletimizin hizmetindeyiz aslında. Bunları yaparken işbirliği içerisinde yapmamız gerekiyor. Altyapı çalışmaları ASKİ sorumluluğundadır. Vatandaşımızdan tepkiler geliyor. Burada bir yol çalışması var, üç ayı geçti bu çalışma. Biz yapmıyoruz, Büyükşehir yapıyor bu çalışmayı. Bundan sonra 'kırmızı bayrak' uygulamasına geçiyoruz. Büyükşehir nerede çalışma yapıyorsa oraya bir kırmızı bayrak asacağız ve diyeceğiz ki Ankara Büyükşehir Belediyesi burada çalışıyor."

Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt parasının ödenmediğini ileri sürerek, "Yaklaşık 25 milyon lira Mamak Belediyesine verilmek üzere Büyükşehir'in kasasında para var. 2019 yılı içerisinde Mamak halkının Büyükşehir'den 25 milyon alacağı var. Eskiden yine bu şekilde Büyükşehir'e paralar yatıyordu ama bunun karşılığında Büyükşehir asfalt veriyordu ve sene sonunda mahsuplaşma oluyordu. Bugüne kadar ne bir kuruş para ne de bir kürek asfalt Büyükşehir tarafından bize verilmedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA