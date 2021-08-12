Başkan Köse makamında Fatma Şahin'i ağırladı
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Başkan Köse makamında Fatma Şahin'i ağırladı

Başkan Köse makamında Fatma Şahin'i ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olan Fatma Şahin'i makamında ağırladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olan Fatma Şahin'i makamında ağırladı. Köse ve Şahin kendi bölgelerinde yaptıkları mevcut çalışmaları ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak'ımızın değerine değer katacak projeler ortaya koyuyoruz. Bu projeleri ortaya koyarken de vatandaşımızın istek ve taleplerini dikkate alıyor, ortak akıl sonucunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. Program sonunda Fatma Şahin, Başkan Köse'ye Gaziantep'te yetiştirmiş oldukları organik tarım ürünlerini tanıtarak takdim etti. - ANKARA

Başkan Köse makamında Fatma Şahin'i ağırladı
Başkan Köse makamında Fatma Şahin'i ağırladı
Başkan Köse makamında Fatma Şahin'i ağırladı
Başkan Köse makamında Fatma Şahin'i ağırladı
Başkan Köse makamında Fatma Şahin'i ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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