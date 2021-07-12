Başkan Köse kadın üreticileri yalnız bırakmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Köse kadın üreticileri yalnız bırakmıyor

Başkan Köse kadın üreticileri yalnız bırakmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yoğun başvuru alan Kadın Üreticiler Pazarı üreticilerini yalnız bırakmadı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yoğun başvuru alan Kadın Üreticiler Pazarı üreticilerini yalnız bırakmadı.

Pazarı gezen Başkan Köse, kadın üreticilerle bir yandan uzun süre sohbet etti, diğer yandan haftalık alışverişini yaptı.

Pazar esnafının ve alışverişe gelen Safranbolu halkının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Köse, "Kadın Üretici Pazarı'mızın böylesine yoğun ilgi görmesi bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi, kadınlarımız bir şeyler üretiyor ancak ürünlerini pazarlayacak alan bulamıyorlar. Herkesin dükkan açma ya da pazar yerinde yer bulma şansı olmadığı için üreten kadınlara her hafta cumartesi günü Perşembe Pazarı'nın olduğu bölümde yer verdik" dedi.

Kendisine gösterilen ilgiye de teşekkür eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Burada amacımız kadınlarımızın da ekonomiye katkı sağlaması, el emeği göz nuru ürünlerini satabilmeleri. Bu nedenle onlardan tezgah ücreti almıyoruz. Ben ilgi gösteren tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Başkan Köse kadın üreticileri yalnız bırakmıyor
Başkan Köse kadın üreticileri yalnız bırakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Köse kadın üreticileri yalnız bırakmıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 18:11:55. #1.16#

title