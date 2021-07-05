Başkan Köse Hayır Çarşısı'nda incelemelerde bulundu
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Başkan Köse Hayır Çarşısı'nda incelemelerde bulundu

Başkan Köse Hayır Çarşısı'nda incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, hayatın her alanında ihtiyaç sahibinin yanında olan Hayır Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, hayatın her alanında ihtiyaç sahibinin yanında olan Hayır Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.

Binanın yeniden düzenlenmesinin ardından çok daha modern bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Başkan Köse, "Bu yıl içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza giyim, nakdi yardım, kömür, yemek, kumanya dağıtımının yanı sıra mobilya vb. ev eşyası, hasta yatağı, tekerlekli sandalye gibi daha pek çok destekte bulunduk. Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan Derman ekibinin de Safranbolu'da bulunan aileleri ve esnafları ziyaret ederek çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Köse, "Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız ile hizmetlerimize bıkmadan, usanmadan devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Başkan Köse Hayır Çarşısı'nda incelemelerde bulundu
Başkan Köse Hayır Çarşısı'nda incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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