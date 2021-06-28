Başkan Köse halk otobüslerinde vatandaşlarla konuştu
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Başkan Köse halk otobüslerinde vatandaşlarla konuştu

Başkan Köse halk otobüslerinde vatandaşlarla konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse hafta sonu mesaisinde hizmete giren halk otobüslerinde incelemelerde bulunurken vatandaşlarla da sohbet etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse hafta sonu mesaisinde hizmete giren halk otobüslerinde incelemelerde bulunurken vatandaşlarla da sohbet etti.

Yolcuların otobüslerle ilgili görüşlerini dinleyen Başkan Köse, halkımızın önerileri bizim için çok önemli, bu nedenle zaman zaman otobüslerde bizzat bulunarak vatandaşlarımızı dinleyeceğiz" dedi.

Başkan Köse, salgının bulaşma riskini azaltmak için, temassız banka ve kredi kartı ve mobil ödeme, tam ve kişiselleştirilmiş kart sistemini uygulamaya aldıklarını söyledi.

Köse, "Ulaşımdaki aksamaları önlemek için uzun yıllar sonra belediye yatırımıyla son model halk otobüslerini bünyemize kattık. Başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Başkan Köse halk otobüslerinde vatandaşlarla konuştu
Başkan Köse halk otobüslerinde vatandaşlarla konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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