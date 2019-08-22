Başkan Köse festival çalışmaları kapsamında istişarelerde bulundu

22.08.2019 17:06

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.



Belediye Toplantı salonunda Safranbolu Belediye Başkanı ve Festival Komite Başkanı Elif Köse Başkanlığında bir araya gelen Festivali Komitesi hazırlıklarla ilgili istişarelerde bulundu. Toplantı sonrası konuşan Başkan Köse, "Hem göreve yeni başlamış olmam hem de festivalin bu yıl 20'ncisinin düzenleniyor olması benim için çok daha anlamlı ve önemli. Bu bağlamda 25 - 28 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceğimiz festivalimiz için çalışmalarımız aralıksız ve büyük bir titizlikle devam ediyor. Daha önce de belirttiğim üzere festivale tüm Safranbolu olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Festival hepimizin" dedi.



İki saate yakın süren toplantıda komite üyelerine festivalin içeriği hakkında da bilgiler verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA