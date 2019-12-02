Başkan Köse: "Esnaflar bölgenin en önemli yatırımcıları"

02.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:52

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Köse'nin bu seferki esnaf ziyareti ise Mamak çarşına oldu.



İş yerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileyen Köse, "Göreve geldiğimiz günden bu yana esnaf ziyaretlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Bölgemizin en önemli yatırımcıları olan esnaflarımızın istek ve taleplerini birinci ağızdan dinliyoruz" dedi.



Mamaklıların hizmet beklentilerine hızlı bir şekilde cevap vermek adına sık sık esnaf bir araya geldiklerini kaydeden Başkan Köse, "Ziyaretlerimizde projelerimizi anlatıyor, çalışmalarımız hakkında bilgiler veriyoruz. En etkili ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için her anımızı vatandaşlarımızın arasında geçiyoruz. Böylelikle yürütülen belediyecilik hizmetlerinin vatandaş ve esnaf nezdinde nasıl karşılık bulduğunu yerinde değerlendirme imkanı buluyor, çalışmalarımızı ona göre şekillendiriyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA