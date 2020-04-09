Başkan Köse esnafa ve vatandaşa maske dağıttı
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Başkan Köse esnafa ve vatandaşa maske dağıttı

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske satışının yasaklanmasının ardından Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde vatandaş ve esnafa maske dağıttı.

09.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:56
Başkan Köse esnafa ve vatandaşa maske dağıttı

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske satışının yasaklanmasının ardından Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde vatandaş ve esnafa maske dağıttı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, dolmuş ve otobüslere binerek yolcularla selamlaşıp tek tek maske dağıttı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokakları gezen Köse,vatandaşlara ve esnafa da maske vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Bu sırada üst katlarda oturan bazı vatandaşlar balkonlardan iple poşet sarkıtarak maske istedi. Köse, her poşete aile bireylerinin tamamı için maske bıraktı. Yayaların dışında yoldan geçen özel ve ticari araçların sürücülerine de maske veren Köse, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını, çıkmak zorunda kalanların da kendileri ve sevdiklerinin sağlığı için mutlaka maske takmalarını istedi. Vatandaşlar, duydukları memnuniyeti belirterek Köse'ye teşekkür ettiler.

Atık maske ve eldivenler için özel konteynır

Mamak Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinin ardından cadde ve sokaklara atık eldiven ve maskeler için özel çöp konteynırları yerleştirdi. Belediye konteynırların yerlerini de web sitesinde yayınladı.

"El ele vererek birlikte başaracağız"

Mahalleleri gezerek vatandaş ve esnafa maske dağıtıp sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulunan Köse, "Maskeler bizden, mecbur kalıp sokağa çıkarsanız maske takmak hemşehrilerimizden. Esnafımız sosyal mesafe alanına ve hijyen kurallarına dikkat ederek çalışmalarına devam ediyor. Güzel Mamaklılar da oldukça duyarlı ve dikkatli davranıyor. Zor günlerden geçiyoruz. Korona virüs salgını ile mücadelemiz 24 saat aralıksız sürüyor. Hep birlikte üzerimize düşeni yaparsak bu virüsten daha hızlı şekilde kurtulacağız" dedi.

Başkan Köse, kullanılmış eldiven ve maskeler için de önlem aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Belirlediğimiz noktalara özel çöp konteynerleri yerleştirdik. Bunların nerede olduğunu merak eden vatandaşlarımız Mamak Belediyesi web sitesine girdiklerinde sadece bir linke tıklayarak kendilerine en yakın çöp konteynırını görebilir. Kesinlikle eldiven, maskeler sokağa atılmamalı. ya iki kat çöp torbasına koyup 72 saat beklettikten sonra belediyemize teslim etsinler ya da özel çöp konteynırlarımıza atsınlar." - ANKARA

Kaynak: İHA

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