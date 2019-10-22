Başkan Köse, dernekleri ağırladı

22.10.2019 09:35

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde kültürel ve sosyal çalışmalar gerçekleştiren derneklerin temsilcilerini makamında ağırladı.



Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, derneklerin birlik ve beraberliğin, sevgi, barış ve kardeşliğin yaygınlaşmasında etkin rol oynadığını belirterek, "Belediye olarak değerlerimize sahip çıkan, geliştiren dernek faaliyetlerini her zaman destekliyor ve bizlerde kültürel bilincin gelişimine katkı sunmak için imkanlar çerçevesinde her türlü desteği veriyoruz" dedi.



Uyumlu bir çalışma içindeyiz



Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ve toplumun farklı kesimlerinden gelen dernek temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Köse, "STK'lar ve derneklerle uyumlu bir çalışma içindeyiz. Yapılan tüm faaliyetlerde gerekli katkıyı sağlıyor ve sivil toplum kuruluşlarımızın olumlu çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Derneklerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA