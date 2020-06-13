Başkan Köse'den korumanın 45. yılı anısına ziyaret
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Başkan Köse'den korumanın 45. yılı anısına ziyaret

Karabük'te, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçedeki tarihi eserlerin 12 Haziran 1975'te alınan kararla kent ölçeğinde korunmaya başlamasına öncülük eden ve imzalayan dönemin belediye başkanı Kızıltan Ulukavak ile dönemin meclis üyeleri Mehmet Muzaffer Korur ve Hüsnü Dizdar'ı ziyaret etti.

Başkan Köse'den korumanın 45. yılı anısına ziyaret
13.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:04

Karabük'te, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçedeki tarihi eserlerin 12 Haziran 1975'te alınan kararla kent ölçeğinde korunmaya başlamasına öncülük eden ve imzalayan dönemin belediye başkanı Kızıltan Ulukavak ile dönemin meclis üyeleri Mehmet Muzaffer Korur ve Hüsnü Dizdar'ı ziyaret etti.

Başkan Köse, Ulukavak, Korur ve Dizdar'a, üzerinde "Safranbolu'yu dünyaya miras bırakan karara attığınız unutulmaz imzanın anısına, sonsuz şükranlarımla" yazan 45. yıl plaketini, hatıra pullarını ve her bir isim için Safranbolu halkı adına kaleme aldığı mektupları takdim etti.

Köse, şehir dışında oldukları için kararda imzası bulunan diğer iki meclis üyeleri Nurettin Ergül ve Necati Sağlam'ı telefonla arayarak hatıra ve mektuplarının kendilerine iletileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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