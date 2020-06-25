Başkan Köse'den esnafa ve vatandaşa maske
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Başkan Köse'den esnafa ve vatandaşa maske

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Doğukent Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, maske dağıttı.

Başkan Köse'den esnafa ve vatandaşa maske
25.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:12

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Doğukent Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, maske dağıttı.

Başkan Köse, tek tek esnafı gezerek hem tedbirleri anlattı hem de maske dağıttı. Ziyaret kapsamında esnafın dilek ve isteklerini de dinleyen Köse, yoldan geçen Zeynel Yeniay (65) adlı vatandaşla da dirsek teması ile selamlaştı. Korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Köse, "Hep birlikte daha güçlüyüz" dedi. Köse, "Ülkemizde ilk görülen vaka sonrasında başlattığımız salgına karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Normalleşme süreci sonrasında ülke genelinde artan vaka sayısıyla bir gevşeme yaşanıp, ilçemizde de kötü günlerin yaşanmaması açısından tedbirlerimizi ve uyarılarımızı sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığımızın başarılı bir şekilde yürüttüğü süreçte bizler de Mamak Belediyesi olarak tedbiri elden bırakmadık. Esnafımızı ziyaret ettik, taleplerini dinledik, bununla birlikte tedbirleri anlatarak, maske dağıttık. Esnafımızın her zaman yanındayız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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