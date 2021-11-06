Başkan Köse'den BEM-BİR-SEN'e ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu'yu makamında ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette gündem maddesi ise belediye personellerinin/özlük hakları ve sendikal çalışmalar oldu.

İstişare yolu ile çözüme ulaşıyoruz Mamak'a değer katan çalışmalarda personellerinin alın teri ve emeği olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu alın terinin karşılığını idare olarak vermeye gayret gösteriyoruz. Mamak için hep birlikte iyi işlere imza atıyoruz" dedi. Görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köse, sorunların çözümü noktasında istişare mekanizmasının önemine dikkat çekerek Uslu'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

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