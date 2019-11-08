Başkan Köse'den 10 Kasım mesajı

08.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:37

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Köse, mesajında, Atatürk'ün mazlum milletler için kurtuluşun ve bağımsızlığın sembolü olduğunu belirtti.



Kurtuluş Savaşı'nın eşsiz başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete ayrılışının 81. yıl dönümde özlemle andıklarını ifade eden Köse, şunları kaydetti:



"Mazlum milletler için kurtuluşun, bağımsızlığın ve egemenliğin hem kahramanı, hem de sembolü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde de fikirleri, devrimleri, ilke ve kararlılığıyla, bizim çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma, gerçek anlamda demokrasiye geçme, kadın erkek eşitliğini sağlama, sosyal hukuk devletini hayata geçirme ve kimsesizlerin kimsesi olma mücadelemize önderlik etmektedir. 'Bağımsızlık ve demokrasi benim karakterimdir' diyen Cumhuriyetimizin kurucusu, laik, demokratik ve aydınlık Türkiye'nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bize başta Cumhuriyet olmak üzere sonsuza kadar kararlılıkla savunup koruyacağımız emanetler bırakan aziz atamızın manevi huzurunda emanetlerinin bekçisi olacağımıza, Misak-ı Milli sınırlarımızın bölünmez bütünlüğü içinde laik demokratik Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağımıza söz veriyor, ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisi olarak daima izinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İHA