Başkan Köse çocuklara kitap hediye etti
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Başkan Köse çocuklara kitap hediye etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, okula yeni başlayan ve okumayı öğrenen çocuklara kitap seti verdi.

16.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:02
Başkan Köse çocuklara kitap hediye etti

Belediye Başkanı , okula yeni başlayan ve okumayı öğrenen çocuklara kitap seti verdi.


Harmanlar İlkokulunu ziyaret ederek okul idaresi ve çocuklarla buluşan Başkan Köse, kitap seti hediye ettiği miniklerle sohbet etti.


Kitap setinin Safranbolu'daki tüm okullara dağıtıldığını aktaran Köse, "Miniklerimiz bizim geleceğimiz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza okumanın önemini mutlaka aşılamamız gerekmekte. Bu nedenle Safranbolu Belediyesi olarak çok önem verdiğimiz eğitime, katkımız olsun istedik ve böyle bir set hazırladık. Bununla birlikte yine çocuklara bir mektup yazarak okumanın önemini belirten ve kendilerinden de cevap yazmalarını istedik." diye konuştu.

Öte yandan Başkan Köse, "Hoş Geldin Bebek" Projesi kapsamında yeni bebekleri olan aileleri ziyaret etti.

Kaynak: AA
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