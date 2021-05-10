Başkan Köse, anneleri unutmadı

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklı şehit annelerine, kadın muhtarlara, kadın meclis üyelerine ve göçmen annelere Anneler Günü ziyareti gerçekleştirdi.

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklı şehit annelerine, kadın muhtarlara, kadın meclis üyelerine ve göçmen annelere Anneler Günü ziyareti gerçekleştirdi. Pandemi dolayısıyla kapıdan gerçekleştirilen ziyaretlerde annelerin zilini çalarak sürpriz yapan Köse, annelere çiçek hediye etti. Salgın nedeniyle buruk bir şekilde kutlanan Anneler Günü'nde anneler ile sohbet eden Başkan Köse, "Evlatlarını dünyaya getirerek ve onları sonsuz emekle yetiştirerek insanlığın en kutsal görevlerinden birini yerine getiren siz değerli annelerimiz, mutlulukların en büyüğüne, sevgi ve vefanın en yücesine layıksınız. Bu özel günde ilk defa ve tekrar anne olan sizleri ziyaret ederek sevinçlerinize ortak olmak istedik. Annelerimize özel olarak kabul edilen sadece bu gün değil, her gün onların bizler için yaptıkları fedakarlıkları hatırlamalı ve annelerimize hak ettikleri değeri vermeliyiz" dedi.

Annelerden teşekkür

Kadınların ilçeye daha çok katkı sağlamasını ve yönetime daha çok katılmasını sağlamak için Mamak Yaşam Akademisi (MAYA) bünyesinde Aile Merkezleri'nde, her alanda hizmet üreten güçlü vizyonunu, anne sevgisi ve kadın gücü ile birleştirerek insana dokunan, aileye dokunan sosyal projeler ile güzel bir şehir idealini hep beraber hayata geçirmenin yolunu açtıklarını kaydeden Başkan Köse, "Sadece kurs vermenin yanında, aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlarımız kültür, sanat etkinlikleri, geziler ve çeşitli faaliyetlerle sosyal hayatın bir parçası haline gelerek güçlendiler" dedi. Başkan Köse'nin ziyaretinden dolayı duygulanan anneler de, Başkan Köse ve ekibine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı