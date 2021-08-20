Başkan Köse afet bölgesinde incelemelerde bulundu
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Başkan Köse afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Başkan Köse afet bölgesinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sel felaketinin en çok mağdur ettiği Kastamonu ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sel felaketinin en çok mağdur ettiği Kastamonu ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerini gezerek, vatandaşla sohbet etti. Yaşanan felaketin boyutunun yakından incelendiğinde daha net anlaşıldığını ifade eden Köse gördüğü manzara karşısında hissettiklerinin tarifsiz olduğunu belirtti.

Köse, "Yıllar boyunca elde ettikleri birikimlerini, başlarını sokabilecekleri bir ev alabilmek için harcayan ve felaket anında emeklerinin avuçlarından nasıl kaydığını anlatan vatandaşlarımızla karşılaştım. Duyduklarım üzüntümü bir kat daha artırdı. Diliyorum ki böylesi felaketleri bir daha yaşamayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Köse, meydana gelebilecek felaketlerin en az zararla atlatılabilmesi için imarlaşmada doğa koşullarına uygun adımlar izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kastamonululara Safranbolu halkının selam ve geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyleyen Köse, "Safranbolu olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz. Yaraların kısa sürede kapanmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını eskisi gibi idame ettirebilmelerini diliyor, tekrar geçmiş olsun diyorum" dedi. - KARABÜK

Başkan Köse afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Başkan Köse afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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