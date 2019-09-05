Başkan Koloğlu okulları gezdi

Başkan Koloğlu okulları gezdi

2020 eğitim öğretim yılı öncesi okulları gezdi Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını söyledi.

05.09.2019 16:58
Başkan Koloğlu okulları gezdi

2020 eğitim öğretim yılı öncesi okulları gezdi Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını söyledi.


Başkan Mustafa Koloğlu, İlçede bulunun okullarımıza ziyaret gerçekleştirip 2019 – 2020 eğitim, öğretim yılı öncesi ihtiyaçları hakkında müdürlerden bilgiler aldı. Koloğlu, Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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