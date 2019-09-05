Başkan Koloğlu okulları gezdi
2020 eğitim öğretim yılı öncesi okulları gezdi Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını söyledi.
2020 eğitim öğretim yılı öncesi okulları gezdi Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını söyledi.
Başkan Mustafa Koloğlu, İlçede bulunun okullarımıza ziyaret gerçekleştirip 2019 – 2020 eğitim, öğretim yılı öncesi ihtiyaçları hakkında müdürlerden bilgiler aldı. Koloğlu, Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını bildirdi. - DÜZCE