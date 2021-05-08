Başkan Kolaylı: "Medya kuruluşları da KOSGEB desteğinden yararlanmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kolaylı: "Medya kuruluşları da KOSGEB desteğinden yararlanmalı"

Başkan Kolaylı: 'Medya kuruluşları da KOSGEB desteğinden yararlanmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yazılı bir açıklama yaparak, salgın döneminde adeta hayat savaşı veren yerel medya kuruluşlarının, KOSGEB'in 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liralık KOBİ Finansman Destek Programı'ndan yararlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yazılı bir açıklama yaparak, salgın döneminde adeta hayat savaşı veren yerel medya kuruluşlarının, KOSGEB'in 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liralık KOBİ Finansman Destek Programı'ndan yararlanması gerektiğini söyledi.

İmalat, bilgisayar programlama ile bilimsel Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan ve yüzde 25 ciro kaybı yaşayan işletmeler için başlatılan programın yerel medya kuruluşları için krizden çıkış yolu olabileceğini ifade eden TGK Genel Başkanı Kolaylı, yerel basının ilan ve reklam gelirlerinin korona virüs salgını ile birlikte kelimenin tam anlamıyla durduğuna dikkat çekti. Türkiye genelinde 8 gazeteciler federasyonu ve bu federasyonlara üye 86 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek kuruluşuna üye yaklaşık 20 bin basın çalışanı adına açıklama yapan TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Dünya'yı etkisi altına alan ve ekonomik anlamda tüm sektörleri derinden etkileyen Korona virüs salgını, medya kuruluşlarını, özellikle de yerel basını pençesine almış, çok zor bir sürecin yaşanmasına sebep olmuştur. Bu dönemde yerel medyanın ilan ve reklam gelirleri, durmuş, basılı gazetelerin tiraj gelirleri de yüzde 60 ile yüzde 80'lere varan oranlarda gerilemiştir. Bu süreçte firmalar reklamları tamamen durdururken, Basın İlan Kurumu üzerinden alınan resmi ilanlar da, icra ve ihale ilanlarının yayınlanmaması sonucu yüzde 90'lara varan oranlarda azalmıştır. İlan, reklam ve tiraj gelirlerinden mahrum kalan medya kuruluşları, basın çalışanlarının maaşlarının ödenmesi bir yana, zorunlu giderlerini ödeyemeyecek duruma gelmiştir. Bu aşamada uygulamaya konan 'kısa çalışma ödeneği', bu ödenekten yararlanma olanağı bulunan kuruluşlar için can suyu olsa da yetersiz kalmıştır. Bu dönemde KOSGEB tarafından; KOBİ'lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması amacıyla başlatılan KOBİ Finansman Destek Programı, ekonomik alanda atılmış önemli bir adımdır. Ancak program, sadece imalat, bilgisayar programlama ile bilimsel Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan ve yüzde 25 ciro kaybı yaşayan işletmeleri kapsamaktadır. KOSGEB'in 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liralık KOBİ Finansman Destek Programı'ndan yerel medya kuruluşlarının da yararlanmasının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve meslektaşlarımızın bu zor dönemde desteklenmesini bekliyoruz" dedi. - BURSA

Başkan Kolaylı: 'Medya kuruluşları da KOSGEB desteğinden yararlanmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Salih Uçan Cyle Larin Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Kolaylı: "Medya kuruluşları da KOSGEB desteğinden yararlanmalı" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 13:54:33. #1.15#

title