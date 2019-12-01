Başkan Köksal şehit isimlerini kullanarak para isteyenlere karşı vatandaşları uyardı

01.12.2019 08:44 | Son Güncelleme: 01.12.2019 08:49

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, şehit ve gazilerin isimlerini kullanarak "Çorbada sizin de tuzunuz bulunsun" diye para isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.



ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, son günlerde artan şehit ve gazilerin isimleri kullanılarak "Onların emanetlerine eğitim desteği vereceğiz, çorbada sizin de tuzunuz bulunsun adresinize dergi kitap göndereceğiz" diye söylemlerde bulunup vatandaşlardan para ve ziynet eşyası isteyen dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu. Başkan Köksal konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:



"Son günlerde iyice çoğalan şehitlerimizi ve gazilerimizin ismini kullanarak onların çocuklarına eğitim desteği vereceklerini söyleyerek, çorbada sizin de tuzunuz bulunsun, adresinize dergi broşür kitap göndereceğiz diyerek telefonla arayıp yardım talebinde bulunanlara itibar etmeyiniz. Devletimiz şehit ailesine, gazisine her türlü destekte bulunuyor. Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak biz hiç kimseyi telefonla arayıp yardım talebinde bulunmuyoruz. Şehrimizden beni arayıp yardım talebinde bulundular ve sürekli yardım ettiğini söyleyen siyasi il başkanlarımız, müdürlerimiz, vatandaşlarımız oldu. En son ben arandım. Arayan kişi Ankara Gaziler Sosyal Hizmetlerden aradığını söyledi. Yardım talebinde bulundu. Kim olduklarını, başkanlarının kim olduğunu sordum, cevap vermedi. Ben de şehitleri, gazileri istismar etmeyin dedim ve telefonu kapattım. Bu tür istismarlara son vermek amacıyla şehit ve gazi ismi adı altında açılacak derneklerin izni İçişleri Bakanlığınca verileceği duyuruldu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya istismarın önünü kesecek bu kararından dolayı teşekkür ediyoruz. Bunun gibi bir durumla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızdan Bayburt'ta tek olan Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni 0458 211 28 28 nolu telefondan aramalarını rica ediyoruz." - BAYBURT

Kaynak: İHA