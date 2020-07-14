Başkan Köken, seçim vaadini yerine getirdi
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Başkan Köken, seçim vaadini yerine getirdi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, adaylığı sürecinde vatandaşlara verdiği park sözünü tuttu.

Başkan Köken, seçim vaadini yerine getirdi
14.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:41

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, adaylığı sürecinde vatandaşlara verdiği park sözünü tuttu. Kemerburgaz Yaşam Parkı'nın açılışında konuşan Köken, "Adayken gezerken buradan çok şikayet almıştık. Çamur içindeydi burası o gün söz vermiştik. 1 yıl içinde de yaptık, güzel bir yer oldu" dedi.

Eyüpsultan'da yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürerken vatandaşların nefes alabileceği parklar da inşa edilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Kemerburgaz Yaşam Parkı'nın açılışı yapıldı. Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı. Tören bando ekibinin performansıyla başladı.Törende konuşan Köken, adaylığı sürecinde çalışmalarını yürütürken alanı gezdiğini ve vatandaşlara park yapacağına yönelik söz verdiğini, bugün ise sözünü tuttuğunu belirtti. Köken, ilçede vatandaşların kullanabileceği yeşil alanları çoğaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerine de dikkat çekti. Ardından 4 bin 300 metrekarelik alan üzerine kurulan parkın açılış kurdelesi kesilirken alanda vatandaşlara pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramlarda bulunuldu. Açılışa gelen çocuklardan biri ise Başkan Köken'e hediye takdiminde bulundu.

"Söz vermiştik, 1 yıl içinde de yaptık"

Vatandaşların çeşitli aktivitelerde bulunabilecekleri bir parkı hizmete sunduklarını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Burası 4 bin 300 metrekarelik bir alan, mazisi var. Adayken gezerken buradan çok şikayet almıştık. Çamur içindeydi burası o gün söz vermiştik. 1 yıl içinde de yaptık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, güzel bir yer oldu. Kemerburgaz zaten güzide bir yerimiz, park yakıştı. Yılbaşına kadar her ay bir etkinliğimiz olacak. Tam bir yaşam vadisi, çok büyük parklardan ziyade insanların evlerinden çıktığında kullanabilecekleri alan olsun" diye konuştu.

"Çocukların oynaması için güzel oldu"

Parkın çevrede yaşayan vatandaşlar için çok iyi olduğunu belirten Satiye Demirel, "Çocukların oynaması için güzel oldu. Mahallede, kapıda oynuyorlardı araba çok onun için burası iyi oldu" dedi.

4 bin 300 metrekarelik alan üzerine kurulan parkta, çocuklar için oyun grubu ve ebeveynlere yönelik dinlenme alanları da inşa edildi. Parkta çocukların düşme sonucu yaralanmaları önlemek amacıyla zemin kauçukla kaplandı. 2 bin 500 metrekarelik yeşil alana sahip olan park, içerisindeki bisiklet ve yürüyüş parkuru, çok amaçlı top sahası ve çocuk oyun alanı gibi alanlarla vatandaşların hizmetine sunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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