Başkan Köken: Futbol dışında başka sporların olduğunu anlatmalıyız

EYÜPSULTAN (DHA) - Eyüpsultan Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birlikte temelini attıkları yüzme havuzu Topçular Mahallesi'nde açıldı. Açılışta konuşan Başkan Köken, ' Futbol dışında başka sporların da olduğunu vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor' dedi.

Yüzme havuzunun açılışına Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 2017 yılında Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası'nda birincilik elde eden Beytullah Eroğlu, 100 metre hız apnea yarışında Türkiye rekoru kıran, Avrupa 7.'si Damla Pınar Özdemir, 2018 Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda ise altın madalya kazanan Duygu Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ÇOCUKLARIMIZIN TALEBİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Açılış programında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 'Bu havuz belirlediğimiz 53 projenin içerisinde vardı. İlk temelini attığımız havuz burasıydı ancak pandemiden dolayı açılışı bugüne kaldı. Bu havuzun temelini Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla attık. Futbolun dışında da sporun olduğunu vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. İlkokul bitmeden herkesin yüzme öğrenmelerini istiyoruz. İlk ve ortaokullarda yüzme sorununu bu tesislerimizle halletmeye çalışacağız. Eyüpsultan'da yüzmeye talep yoğun oluyor. Bu sene yaz spor okulumuza 8 bin 500 müracaat oldu. 3 bin 200'ü yüzmeye oldu. Yüzmeye çok fazla talep var. Çocuklarımızın bu talebini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Şu anda iki havuz bir plajla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz' dedi.

'İLÇE HAVUZLARININ SPORCULARA ÇOK ŞEY KAZANDIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Törende konuşan 2018 Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Duygu Özdemir, ' Benim de yüzmeye başlama hikayem oturduğum ilçenin yüzme havuzunda başladı. Yedi yaşındayken ilçe belediyesinde bulunan antrenörüm yönlendirmesiyle yüzme sporuyla tanıştım. İlçe havuzları Türk sporcusuna çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Nice şampiyonlar yetişerek ülkemizin şanlı bayrağını gururla dalgalandırırlar' diye konuştu.

2018 Dünya Bedensel Engelli Dünya Şampiyonası üçüncüsü ve Tokyo'da ülkemizi temsil eden Beytullah Eroğlu ise, '2001 yılında spora başladım. Havuzumuz kışın kapanırdı. Bugün birçok tesis ve havuzumuz var. Buralardan birçok sporcu çıkacak. Bayrağımızı dalgalandıracak gençler çıkacaktır' şeklinde konuştu.